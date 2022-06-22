كأس العرب لكرة الصالات.. الخضر يسقطون أمام مصر ويُودعون المنافسة

انهزم أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المصري في منافسة كأس العرب لكرة الصالات.

حيث انتهت المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الثانية بدور المجموعات بنتيجة هدفين دون رد.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر رفقة المنتخب العراقي لربع نهائي البطولة بينما يودع الخضر البطولة المُقامة بالسعودية من الدور الأول.

وذلك عقب خسارة زملاء، بن ضيف الله، أمس الثلاثاء في مباراة الجولة الأولى أمام العراق 3-2.