كأس القارات للأندية.. باتشوكا يتأهل لنصف النهائي ويضرب موعداً مع الأهلي

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي، اليوم الأربعاء، إلى نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وذلك بعد فوزه أمام نادي بوتافوغو البرازيلي، بثلاثية نظيفة في داربي القارتين الأمريكيتين الذي احتضنه ملعب “974” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه نادي باتشوكا المكسيكي، في الدور نصف النهائي من البطولة، نادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، يوم السبت، بـ”ملعب 974″. على أن يواجه الفائز في هذه المواجهة، ريال مدريد، بطل أوروبا، بملعب “لوسيل”، بتاريخ الـ18 ديسمبر الجاري.