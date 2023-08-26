كأس الكاف.. أولمبي الشلف يتحدى بنادل النيجيري على تأشيرة التأهل

يستقبل فريق أولمبي الشلف، أمسية اليوم السبت، الضيف نادي باندل النيجيري، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لكأس الكاف.

وسيكون أولمبي الشلف، مجبرا على تحقيق الفوز في هذا اللقاء، من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من المنافسة الإفريقية.

ويعول المدرب عبد القادر يعيش، على العزيمة التي تحذوا لاعبيه، الراغبين في رد الإعتبار لأنفسهم بعد هزيمة الذهاب، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “سالم مبروكي”، بالرويبة.

يذكر أن اولمبي الشلف، انهزم في لقاء الذهاب من هذا الدور الأول، أمام باندل النيجيري، بنتيجة هدف دون رد.