كأس الكاف.. اتحاد العاصمة يضمن التأهل للدور القادم

ضمن سهرة اليوم الأحد فريق اتحاد العاصمة تأهله للدور الـ16 مُكرر من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذلك بعد الفوز بثنائية لهدف أمام الضيف، أس سي كارا، الطوغولي، في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني.

وسجل ثنائية سوسطارة في موقعة ملعب 08 ماي 1945 بسطيف، عبد الرحمان مزيان، في الدقيقتين الـ36 والـ53.

كما كان لقاء الذهاب بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية، لومي، قد انتهى بفوز سوسطارة بهدفين دون رد.