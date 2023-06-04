كأس الكاف تزور قناة النهار بعد تتويج “سوسطارة”

زارت كأس الكاف قناة النهار بعدأن توّج فريق اتحاد العاصمة بها يوم أمس على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

ورافق كأس الكاف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب الذي حلّ هو الأخر ضيفا على قناة النهار، أين كشف عن تفاصيل التتويج التاريخي بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما شكر الذين ساهموا في التتويج التاريخي بما فيهم مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة.

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