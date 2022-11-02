كأس الكاف.. شارف يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة كيب تاون

كشف مدرب اتحاد العاصمة، بوعلام شارف، عن تشكيلته الأساسية التي ستواجه اليوم الأربعاء، مضيفهم فريق كيب تاون، لحساب كأس الكاف.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة.

كما اختار شارف، اللاعبين الاكثر جاهزية بدنيا وفنيا، لبدء هذا اللقاء، على أمل تحقيق نتيجة ايجابية، تسمح لهم بخوض لقاء العودة بأريحية.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، وكيب تاون الجنوب افريقي، تدخل ضمن لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.