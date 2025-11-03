كأس الكاف.. شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة من دوري المجموعات

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الإثنين، قرعة دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، والتي ضمت فريق شباب بلوزداد.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من منافسة كأس الكونفيدرالية، فريق شباب بلوزداد، على رأس المجموعة الثالثة.

وسينافس ممثل الجزائر، في هذا الدور من هذه المنافسة الإفريقية، ثلاثة أندية، وهي: ستيلانبوش جنوب افريقييا، أوتوهو الكونغو، سنغيدا بلاك ستارز تنزانيا.

وبالنظر لهوية الأندية التي تضمها هذه المجموعة الثالثة، تعتبر حظوظ فريق شباب بلوزداد، جد وفيرة لتجاوز هذا الدور من كأس الكونفيدرالية.