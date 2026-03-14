كأس الكاف.. شباب بلوزداد يفرض التعادل أمام المصري بورسعيدي ويقترب من نصف النهائي

فرض نادي شباب بلوزداد، سهرة اليوم السبت، تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه النادي المصري البورسعيدي بهدف لمثله، في مواجهة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية التي احتضنها ملعب السويس.

وعرفت المباراة شوطًا أول متوسط المستوى من الطرفين، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان مع قلة الفرص الحقيقية للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء. ورغم التأخر في النتيجة، واصل ممثل الكرة الجزائرية محاولاته للعودة في اللقاء، ليتمكن الجناح البديل بوصوار من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة من زميله بن غيث.

ويُعد هذا التعادل نتيجة إيجابية لـشباب بلوزداد خارج الديار، خاصة وأن الفريق خاض المواجهة في ظل غياب عنصرين مهمين في الخط الخلفي، وهما المدافع شعيب كداد والظهير الأيسر نوفل خاسف.

وسيستقبل أبناء لعقيبة منافسهم النادي المصري البورسعيدي في لقاء الإياب يوم السبت 21 مارس، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بملعب ملعب نيلسون مانديلا، في مباراة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.