كأس الكاف.. شبيبة الساورة تتشبث بأمل التأهل في مواجهة ليوباردز

يواجه شبيبة الساورة، اليوم الأحد، نادي ليوباردز الاسواتيني، على ملعب هذا الأخير، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.

ويطمح فريق شبيبة الساورة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة، لتدعيم رصيدها بثلاث نقاط جديدة، وتعزيز حظوظهم في التأهل للربع النهائي.

كما يتوجب على ممثل الجزائر، حتى في حال فوزه، انتظار نتيجة منافسه المباشر الاتحاد الليبي، الذي يواجه أورلاندو بيراتس.

ويتواجد فيرق الساورة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد كل من أورلاندو بيراتس 12 نقطة، والاتحاد الليبي 10 نقاط.

يذكر أن شبيبة الساورة، يواجه أمسية اليوم الأحد، مضيفه رويال ليوباردز، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “مبومبيلا”