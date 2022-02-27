كأس الكاف.. شبيبة الساورة تعود بنقطة ثمينة من ليبيا

عاد فريق شبيبة الساورة أمسية اليوم الأحد بنقطة ثمينة من أمام الاتحاد الليبي في منافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

لقاء الجولة الثالثة من المجموعة B لدور المجموعات انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

موقعة ملعب طرابلس الدولي تقدم فيها أصحاب الأرض بهدف محمد زعبية في الدقيقة 22.

قبل أن يتعادل محمد الأمين ويس للشبيبة في الدقيقة 30.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط في الصدارة، مع مباراة مؤجلة للاتحاد.