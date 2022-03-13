كأس الكاف.. شبيبة الساورة تهزم الاتحاد الليبي

هزم سهرة اليوم الأحد فريق شبيبة الساورة ضيفه الاتحاد الليبي في منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي انتهت بنتيجة هدف دون رد.

كما سجل الهدف الوحيد للساورة في لقاء الجولة 4 من المجموعة B لدور المجموعات، أسامة بلطرش، في الدقيقة 1.

وبعد هذا الفوز أصبح ممثل الجنوب في المركز الثاني ب7 نقاط مناصفة مع الاتحاد الليبي وبفارق نقطتين عن المتصدر اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ب9 نقاط.