كأس الكاف.. طاقم تحكيم مصري لادارة مباراة شباب قسنطينة والنادي الصفاقسي

عيّنت لجنة التحكيم لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة شباب قسنطينة، والنادي الصفاقسي، ضمن منافسة كأس الكاف.

وحسب الصفحة الرسمية لشباب قسنطينة، أختير الحكم المصري، محمود البنا، حكما رئيسا لإدارة هذه المباراة.

وسيُدير محمد البنا، هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه، سامي محمد أبو زيد، مساعد أول، يوسف وحيد يوسف البوساتي، مساعد ثاني، بالإضافة لناجي أحمد ناجي موسى، كحكم رابع.

ومن المقرّر أن تلعب هذه المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، بمضيفه النادي الصفاقسي، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف، يوم 27 نوفمبر الجاري، بملعب “حمادي العقربي” برادس”.