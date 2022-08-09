كأس الكاف.. لياسما وشبيبة الساورة يتعرفان على منافسيهما

تعرف اليوم الثلاثاء، ممثلي الجزائر، في كأس الكنفدرالية الإفريقية، شبيبة الساورة وإتحاد العاصمة، على منافسيهما بالدور الثمن نهائي من المنافسة.

وسيواجه فريق شبيبة الساورة، في الدور الثمن النهائي للكاف، الفائز من لقاء ليبيريا شيب كوربوريت ضد فريق غاغنوا الإيفواري.

فيما سيواجه ممثل الجزائر الثاني، إتحاد العاصمة بالدور الثمن النهائي، من ذات المنافسة، الفائز من لقاء، أفسي ميلو الغيني ضد نادي ASCK الطوغولي.