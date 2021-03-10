كأس الكاف.. وفاق سطيف يتعثر وشبيبة القبائل تفوز في افتتاح دور المجموعات

تعثر فريق وفاق سطيف سهرة اليوم الأربعاء ضد الضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في اللقاء الذي جرى بملعب آكرا الوطني بغانا.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي يدخل لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور مجموعات مُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو فاز فريق شبيبة القبائل على ضيفه كوتون سبور الكاميروني بصعوبة بالغة لحساب ذات الجولة من المجموعة الثانية.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله المُدافع المحوري بدر الدين سوياد في الدقيقة ال88.

يُذكر أن اللقاء شهد طرد الرقم 3 من الفريق الضيف بعد تدخله العنيف على اللاعب رضا بن سايح.