كأس الكاف.. وفاق سطيف يقهر إنييمبا ويعود لسباق التأهل

قهر سهرة اليوم الأحد فريق وفاق سطيف ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثية كاملة دون رد ليعود بقوة لسباق التأهل.

النسر الأسود حلق عاليا بمعقله 08 ماي 1945 بسطيف في مُباراة الجولة ال4 من المجموعة الأولى لدور مجموعات مُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ثلاثية الفريق السطايفي سجلها أمير قراوي في الدقيقة ال31 عمورة في الدقيقة ال45+2 وكذا أكرم جحنيط من ركلة جزاء في الدقيقة ال65.

جحنيط عاد وضيع ركلة جزاء في الدقيقة ال80 لينتهي اللقاء بثلاثية دون رد ويصل وفاق سطيف للنقطة ال4 مناصفة مع أهلي بنغازي الليبي.

بينما يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المجموعة ب8 نقاط مُتقدما على إنييمبا النيجيري بنقطتين فقط.