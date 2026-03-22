كأس الكونفدرالية.. إتحاد الجزائر يقتطع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي

تأهل اتحاد العاصمة إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه الصعب على ضيفه مانيما يونيون بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ودخلت تشكيلة المدرب لامين ندياي المباراة بعزيمة كبيرة من أجل تعويض نتيجة الذهاب، وسط دعم جماهيري غفير من أنصار “سوسطارة” الذين ساندوا فريقهم بقوة طيلة أطوار اللقاء.

وجاء هدف التأهل الوحيد عن طريق المتألق براهيم بن زازة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وهو الهدف الذي قلب موازين المواجهة “ذهابا وإيابا” ومنح الأفضلية للفريق العاصمي، رغم المحاولات المتكررة من جانب الفريق الكونغولي للعودة في النتيجة. وكان ابناء البهجة قد انهزموا في مباراة الذهاب التي جرت بالكونغو بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وعرفت المباراة صموداً كبيراً من دفاع الاتحاد وخاصة الحارس أسامة بن بوط، الذي كان في الموعد خلال الفترات الصعبة، محافظاً على نظافة شباكه إلى غاية صافرة النهاية.

وبهذا التأهل، يؤكد اتحاد العاصمة عزمه على المضي قدماً في المنافسة القارية، ومواصلة مشواره بثبات نحو استعادة اللقب الإفريقي الذي توج به سنة 2023.

كما التحق فريق سوسطارة بفريق شباب بلوزداد الذي تأهل يوم أمس الى نفس الدور، ما قد يفتح الطريق لتنشيط نهائي جزائري خالص.