كأس الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يحسم تأهله إلى ربع النهائي

واصل نادي اتحاد العاصمة عروضه القوية في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق اليوم الأحد فوزه الرابع في خمس مباريات ضمن دور المجموعات، إثر تغلبه خارج الديار على نادي سان بيدرو الإيفواري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجرت المقابلة وسط ظروف اسثتنائية و مثيرة، حيث دخل ممثل الكرة الجزائرية المواجهة بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى ليضع نفسه بطلا افريقيا بشكل مؤقت.

وسجّل ثلاثية سوسطارة، المدافع شي مالون، قبل أن يعزّز متوسط الميدان ليكونزا التقدّم بهدف ثانٍ. وفي الوقت بدل الضائع، وقّع المهاجم البديل محمد بودربالة الهدف الثالث في اخر انفاس المباراة.

من جهته، تلقّى حارس أبناء البهجة كمال سوفي هدفين من جانب الفريق الإيفواري، دون أن يؤثرا على نتيجة اللقاء النهائية.

وسيختتم ممثّل الكرة الجزائرية مشواره في دور المجموعات يوم 15 فيفري الجاري، عندما يستقبل نادي أولمبيك آسفي بالجزائر، في مواجهة شكلية بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الرابعة، مقابل إقصاء سان بيدرو الإيفواري وجوليبا باماكو المالي.