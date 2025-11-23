كأس الكونفيدرالية.. اتحاد العاصمة يستهدف انطلاقة قوية في مواجهة سان بيدرو

يخوص فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، أول مباراة له ضمن دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، في مواجهة الضيف فريق سان بيدرو الإيفواري.

ويستهدف اتحاد العاصمة، تسجيل انطلاقة موفقة في هذا الدور من كأس الكونفيدرالية، من خلال تحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط له.

وسيكون النادي العاصمي مدعوما بعاملي الأرض والجمهور في هذه المواجهة، بالإضافة للعزيمة الكبيرة التي تحذوا اللاعبين لتحقيق الفوز.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة ونادي سان بيدرو الايفواري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، مقررة انطلاقاً من الساعة الثامنة، بملعب “5 جويلية”.