كأس الكونفيدرالية.. اتحاد العاصمة يستهدف ثالث فوز على التوالي

يواجه فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الأحد، الضيف نادي فيوتشر المصري، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

ويسعى الاتحاد، من خلال هذه الماجهة، لتحقيق ثالث فوز على التوالي له، ضمن هذا الدور، من كأس الكونفيدرالية.

ويعول مدرب الاتحاد، كارلوس غاريدو، على المعنويات العالية للاعبيه، وأفضلية الميدان، والجمهور، للإطاحة بالضيف نادي فيوتشر.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، والضيف فيوتشر المصري، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”.