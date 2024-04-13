كأس الكونفيدرالية.. تعين حكم موريتاني لإدارة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، حكم موريتاني، لإدارة مباراة الذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية بين اتحاد العاصمة، ونهضة بركان المغربي.

واختارت “الكاف” الحكم الموريتاني دحمان بيدة، لإدارة هذه المواجهة، المقررة يوم الأحد 21 أفريل الجاري بملعب “5 جويلية” بالجزائر.

وسيدير الحكم بيدة، هذا اللقاء، بمساعدة الطوغولي حونتان كوفي، مساعد أول، والبوركينابيتياما صيدو، مساعد ثاني، بالإضافة للموريتاني عبد العزيز بو كحكم رابع.

ومن جهة أخرى أسندت لجنة التحكيم، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة غرفة “الفار”، للحكم الغابوني بيير غيسلان أتشو.