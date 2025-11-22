كأس الكونفيدرالية.. شباب بلوزداد يواجه بلاك ستارز وعينه على النقاط الثلاث

يستقبل فريق شباب بلوزداد اليوم السبت، فريق سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

ويسعى شباب بلوزداد، لتحقيق انطلاقة موفقة في هذا الدور من كأس الكونفيدرالية، من خلال الفوز في هذه المباراة.

وسيكون النادي البلوزدادي، مدعوما بعاملي الأرض والجمهور، في هذه المواجهة، بالإضافة للعزيمة الكبيرة التي تحذوا اللاعبين لتحقيق الفوز.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، ونادي بلاك ستارز التنزاني، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، مقررة سهرة اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.