كأس الكونفيدرالية.. شباب قسنطينة يطيح بالشرطة الرواندي ويحقق انطلاقة موفقة

حقق فريق شباب قسنطينة، اليوم السبت، الفوز في أول مباراة له ضمن كأس الكونفيدرالية، والتي جمعته بالضيف نادي الشرطة الرواندي.

وتمكن النادي الرياضي القسنطيني، من انهاء الوشط الأول من هذه المباراة لصالحه، بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب ديب، عن طريق ضربة جزاء.

كما تمكن “السياسي” من تعميق الفارق، خلال الشوط الثاني من اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة الـ78، عن طريق اللاعب النيجيري توسين.

وبهذا أنهى فريق شباب قسنطينة، هذه المباراة التيى تدخل ضمن ذهاب الدور التصفوي الاول من كأس الكونفيدرالية لصالحه، بهدفين دون رد، على حساب فريق الشرطة الرواندي.