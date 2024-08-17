كأس الكونفيدرالية.. مضوي يكشف تشكيلته الأساسية التي ستواجه الشرطة الروندي

كشف مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها أمسية اليوم السبت، مباراته أمام نادي الشرطة الروندي، لحساب الدوري التصفوي الأول من كأس الكونفيدرالية.

واختار المدرب مضوي، دخول هذه المباراة بعناصره الأكثر جاهزية، بالإضافة لأصحاب الخبرة، يتقدمهم الحارس بوحلفاية.

كما تضمنت التشكيلة الأساسية للنادي القسنطني، بعض الأسماء الجديدة، على رأسهم المهاجم دادي مواقي.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها مضوي، كل من : بوحلفاية، مداحي، بعوش، دراجي، ربيعي، مرباح، بن شعيرة، ذيب، بلحوسيني، بن شاعة، ومواقي.

ويسعى المدرب خير الدين مضوي، وأشباله، لتحقيق انطلاقة موفقة في أول خرجة لهم هذا الموسم. ضمن كأس الكونفيدرالية، من خلال تحقيق الفوز اليوم السبت، أمام الضيف نادي الشرطة الروندي.