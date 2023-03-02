كأس الملك.. برشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي قبل الأوان

يحل فريق برشلونة، سهرة اليوم الخميس، ضيفا على الغريم ريال مدريد، بملعب “بيرنابيو”، لحسبا ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ويسعا البارصا، للعودة بنتيجة ايجابية، واقتطاع نصف تأشيرة الدور النهائي، خاصة وأنه يعتبر الأكثر تتويجا بهذه المنافسة بـ31 لقب.

كما يعول من جهة أخرى، نادي ريال مدريد، على حسم الأمور في ملعبه، بتحقيق فوز بنتيجة مريحة، قبل خوض لقاء العودة في “الكامب نو”.

وسيشهد هذا الكلاسيكو المعروف بالندية، والفرجة، حضور أزيد من 66 ألف مناصر، من كلا الفريقين.