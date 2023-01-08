كأس فرنسا.. وناس مُمررا حاسما مع ليل أمام تروا
بقلم حواز عبد النور
عاد سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، للتألق مع فريقه ليل بمناسبة مواجهة الضيف تروا.
حيث قدم وناس تمريرة حاسمة في الهدف الأول لفريقه الذي سجله، دافيد في الدقيقة الـ15.
وتندرج المواجهة الجارية حاليا لحساب الدور 64 من منافسة كأس فرنسا.
وتشهد هاته المواجهة مُشاركة صاحب الرجل اليسرى السحرية أساسيا.
La belle passe décisive d’Adam Ounas avec Lille 🎯 pic.twitter.com/RRKZ6hFBrx
— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) January 8, 2023
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