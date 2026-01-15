كأس الجزائر.. شباب باتنة يقصي بارادو والساورة تتجاوز مستغانم

تأهل فريق شباب باتنة إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بعد فوزه على نادي بارادو، في مباراة أجريت اليوم الخميس بملعب أول نوفمبر بباتنة.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة. قبل أن ينجح شباب باتنة في حسم التأهل بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وسجل أهداف نادي بارادو كلٌّ من رمضاوي محمد الأمين في الدقيقة 19، وعبد القادر محمد إسلام في الدقيقة 23، وقيدوم محمد سيف الإسلام في الدقيقة 94.

في المقابل، جاءت أهداف شباب باتنة عن طريق بورعدة مراد في الدقيقة 30، وبن مرزوق منيب إرشاد الدين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف آدم شعبي الهدف الثالث في الدقيقة الـ99.

وفي مباراة أخرى بملعب محمد بومزراق بالشلف، تمكنت شبيبة الساورة من تحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب ترجي مستغانم بنتيجة هدفين دون رد. وسجل هدفي اللقاء كل من ريان أقاسم في الدقيقة 37، وعلاوي عبد المنير في الدقيقة 80، ليحجز فريق نسور الجنوب بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.