كأس الجزائر.. غشة يقود اتحاد العاصمة لتجاوز “الموك” وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي

تمكن فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب فوزه على مولودية قسنطينة بهدف دون مقابل، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للاعب حسام الدين غشة، الذي سجل ثلاثة أهداف كاملة في مرمى “الموك”. في الدقائق 19، 59 و79.

ولعب فريق مولودية قسنطينة منقوصا من لاعب، طيلة أطوار المباراة تقريبًا، بعد طرد المدافع بومزيان في الدقيقة الـ12.

ورغم محاولات مولودية قسنطينة العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أن دفاع اتحاد العاصمة حافظ على تماسكه، ليضمن الفريق تأهله ويواصل مشواره في منافسة الكأس بثقة.