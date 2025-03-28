كأس الجزائر.. مولودية البيض تطيح بوفاق سطيف وتتأهل إلى نصف النهائي

حقق مولودية البيض إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي كأس الجزائر، عقب فوزه على وفاق سطيف بهدف دون رد. في لقاء الدور ربع النهائي الذي جرى على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وشهدت المواجهة أداءً متكافئًا وحذرًا من الطرفين خلال التسعين دقيقة، قبل أن ينجح اللاعب بودشيشة في تسجيل الهدف الوحيد عند الدقيقة الـ100، خلال الشوط الإضافي الثاني، ليقود فريقه إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.

وسيواجه فريق مولودية البيض في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة مولودية بجاية وشباب بلوزداد، التي ستقام سهرة الجمعة على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بداية من الساعة 22:00.