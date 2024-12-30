كأس الجمهورية.. مولودية الجزائر متقدمة بثلاثية في الشوط الأول أمام بن عكنون

أنهى فريق مولودية الجزائر الشوط الاول من مواجهة نجم بن عكنون، لصالحه بثلاثية كاملة دون رد.

ودخل لاعبو المولودية هذه المباراة دون مقدمات وافتتحوا باب التسجيل مبكرا عن طريق بايازيد، بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة.

وواصلت المولودية ضغطها على دفاع بن عكنون، ما مكنها من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ19 عن طريق كيبري.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الـ43، عمّق بايازيد الفارق للمولودية، بإضافته الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في هذه المباراة.