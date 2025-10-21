كأس الكاف.. ملعب 5 جويلية يحتضن لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

لأول مرة هذا الموسم، سيعود ملعب 5 جويلية 1962 لاحتضان مباراة رسمية، وذلك بمناسبة اللقاء المرتقب بين اتحاد العاصمة ونادي أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري (AFAD).

وهي المباراة المقررة السبت المقبل، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وحسب بيانٍ لإدارة نادي اتحاد العاصمة، فإن المواجهة ستنطلق على الساعة الثانية والنصف زوالًا. ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل أصحاب الزي الأحمر والأسود اللقاء بعزيمة كبيرة لقلب تأخرهم في لقاء الذهاب بهدف دون رد. وتحقيق فوز يؤهلهم إلى دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي.