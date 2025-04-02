كأس الكاف: اتحاد العاصمة يفرض التعادل على النادي الرياضي القسنطيني

تمكن نادي اتحاد العاصمة من العودة بتعادل ثمين من ملعب الشهيد حملاوي، اليوم الأربعاء، عند مواجهته النادي الرياضي القسنطيني. ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (كأس الكاف).

وبسط النادي القسنطيني سيطرته على مجريات الشوط الأول من اللقاء، وهو ما توّجه بهدف التقدم في الدقيقة الـ29، عن طريق المهاجم منذر طمين، الذي تابع كرة من زميله الظهير الأيسر هواري بعوش، مستغلاً هفوة كبيرة في دفاع الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الاتحاد تدارك التأخر في النتيجة، وضعطوا على المنافس، ليتحصل اللاعب أحمد خالدي على ركلة جزاء، فشل صانع الألعاب، مهدي مرغم، في ترجمتها إلى هدف.

وعند حلول الدقيقة الـ75، تحصل علي موسى، على خطأ بالقرب من منطقة عمليات المنافس. ونفذ المخالفة البوليفي آداليد تيرازاس، نحو زميله المدافع، كيفن مونديكو، الذي أحرز هدف التعادل لصالح الاتحاد.

وسيستقبل اتحاد العاصمة منافسه النادي الرياضي القسنطيني، يوم الأربعاء المقبل، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 20.00، في إطار مواجهة العودة.