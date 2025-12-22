كأس إفريقيا.. جنوب إفريقيا تفتتح مبارياتها بفوز ثمين أمام أنغولا

افتتح منتخب جنوب إفريقيا مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوز ثمين على حساب منتخب أنغولا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

وشهدت المباراة تألق مهاجم نادي بيرنلي الإنجليزي، لايل فوستر، الذي كان وراء الهدف الأول بعدما قدم تمريرة حاسمة سجل منها، أوسوين أبوليس، هدف التقدم في الدقيقة 21.

ونجح منتخب أنغولا في تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب شو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب جنوب إفريقيا ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 79 عبر لايل فوستر، الذي منح منتخب “بافانا بافانا” انتصارا مهما في مستهل مشوارهم بالبطولة.