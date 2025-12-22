كأس إفريقيا.. زامبيا تخطف تعادلا مثيرا أمام مالي

تعادل منتخب زامبيا أمام نظيره المالي بنتيجة هدف في كل شبكة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب المالي حصل إثرها على ركلة جزاء في الدقيقة 42، غير أن اللاعب، بلال توريه، لم يحسن استغلالها، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخبان محاولاتهما الهجومية، إلى أن تمكن، لاسيني سينايوكو، من افتتاح باب التسجيل لصالح منتخب مالي في الدقيقة 61، مستغلًا خطأً دفاعيًا من جانب لاعبي منتخب زامبيا.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، نجح منتخب زامبيا في العودة في النتيجة، بعدما سجل، باتسون داكا، هدف التعادل في الدقيقة 90+2، ليحسم اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، في مواجهة اتسمت بالإثارة حتى دقائقها الأخيرة.