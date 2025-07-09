كأس العالم للأندية.. “البياسجي” يقسو على الريال ويضرب موعدا مع تشلسي في النهائي

اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة (4-0).

في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب “ميتلايف” بالولايات المتحدة، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ودخل الفريق الباريسي اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، وفرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب. لينجح في ضرب دفاعات “الميرينغي” بثلاثة أهداف مبكرة في الشوط الأول.

وسجل الإسباني فابيان رويز، ثنائية سريعة في الدقيقتين 6 و9، مستغلًا ثغرات في وسط ملعب ريال مدريد. قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، لم يكتفِ أبناء العاصمة الفرنسية بالحفاظ على التقدم، بل واصلوا الضغط والهيمنة. حتى اختتم البرتغالي غونسالو راموس الرباعية بهدف في الدقيقة 87. ليضع بذلك بصمته في واحدة من أكبر الهزائم التي يتلقاها ريال مدريد في تاريخ مشاركاته الدولية.

بهذا الفوز الكبير، حجز باريس سان جيرمان مقعده في نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيواجه نادي تشيلسي الإنجليزي في قمة مرتقبة يوم الأحد، بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وستكون المواجهة بين طموح الباريسيين في التتويج الأول بالبطولة، وسعي “البلوز” لتعزيز سجلهم القاري.