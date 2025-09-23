كأس القارات.. محرز يقصى رفقة الأهلي أمام بيراميدز المصري

ودّع نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس القارات للأندية 2025، من الدور الثاني، إثر خسارته أمام بيراميدز المصري بنتيجة (3-1).

في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشارك النجم الجزائري رياض محرز في كامل أطوار المواجهة، لكنه لم ينجح في قيادة فريقه للعودة في النتيجة أو تفادي الإقصاء. رغم تحركاته الهجومية ومحاولاته في صناعة الفارق.

وبرز في صفوف بيراميدز المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي خطف الأضواء بتسجيله “هاتريك” تاريخي. في حين سجل هدف الأهلي الوحيد المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

بهذا الفوز، يواصل بيراميدز كتابة التاريخ قارياً، بعدما بلغ نصف نهائي البطولة، حيث سيواجه الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

كما يعد النادي المصري، بطلا للقارات الثلاث إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ.