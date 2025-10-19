كأس “الكاف”.. هزيمة مفاجئة لاتحاد العاصمة في كوت ديفوار

انهزم فريق اتحاد العاصمة أمام مضيفه الإيفواري أمادو ديالو بهدف دون رد في مباراة احتضنها ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ضمن ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

ورغم الأداء المتوسط للفريق العاصمي إلا أن الحارس بن بوط تألق بشكل لافت بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة السبعين، مانعا الفريق الإيفواري من مضاعفة النتيجة.

ويعَدُّ اتحاد العاصمة بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة الفريق الجزائري الوحيد الذي خسر في ذهاب هذا الدور من المنافستين القاريتين.