كأس “الكاف”.. شباب بلوزداد يعود بتعادل إيجابي أمام حافيا كوناكري

تمكن شباب بلوزداد من العودة بتعادل إيجابي أمام نادي حافيا كوناكري الغيني، بنتيجة (1-1)، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

أشبال المدرب سعد راموفيتش لم يستغلوا جيدًا إجراء المواجهة في مدينة تياس السنغالية (ملعب محايد)، واكتفوا بالعودة بتعادل يبقي آمالهم في التأهل إلى الدور المقبل.

ووجد رفقاء حارس المرمى فريد شعال صعوبة في تطبيق أسلوب لعبهم المعتاد بالنظر إلى سوء أرضية الميدان.

النادي الغيني حافيا كوناكري افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ62 عن طريق الحسن كامارا، قبل أن يعادل الظهير الأيسر للشباب نوفل خاسف النتيجة بعد ذلك بدقيقتين فقط.

ومن المنتظر أن يحسم “أبناء العقيبة” التأهل في مباراة العودة المقررة يوم الجمعة المقبل بداية من السادسة مساءً على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.