كأول جزائرية.. اليابان تتوج سواكري بوسام الشمس المشرقة بالأشعة الذهبية مع روزيت

نالت بطلة الجيدو الجزائري، سليمة سواكري، اعتراف دولة اليابان، نظير كل ما قدمته لرياضة الجيدو في مسارها الرياضي.

ونشرت حكومة اليابان، قائمة المتوجين بأوسمتها الرفيعة، وضمت هذه القائمة اسم البطلة الجزائرية سليمة سواكري.

ونالت سواكري، من طرف دولة اليابان، وسام الشمس المشرقة بالأشعة الذهبية مع روزيت، كأول امرأة جزائرية.

كما تعد سليمة سواكري، المتوجة بعدة ألقاب وطنية وقارية، من أصغر الشخصيات الحائزة على هذا الاستحقاق.