كأول مصرية.. مي عمر في top 10 لأجمل 100 وجه في العالم

حصلت الفنانة المصرية مي عمر، على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام 2022، لتصبح أول مصرية تصل لقائمة النجمات العشر الأوائل.

وشهدت هذه المسابقة، سابقاً، ترشيح ياسمين صبري وهنا الزاهد وهاجر أحمد وحنان الخضر.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك قائلة: “سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم. وحصولي على المركز الثامن. وأني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات”.

وأضافت الفنانة: “وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التي حصلت على المركز الـ12. أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده. ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات”.

هذا وتستعد مي عمر للتعاون مجدداً مع النجم ياسر جلال في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.