كابوس أيت نوري مع الولفز ينتهي ومن المنتظر أن يحصل على فرصته

أعلنت إدارة نادي ولفرهمبتون، أمس الثلاثاء، عن توصلها للطلاق بالتراضي بينها وبين مدرب الفريق جوليان لوبيتيغي.

والذي عانى بسببه الدولي الجزائري من قلة المشاركة مع فريقه طيلة الموسم المنقضي بسبب خياراته الفنية.

ومن المنتظر، أن يحصل الظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان أيت نوري الفرصة لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية مع الولفز في الموسم الجديد.

بعد أن عانى لاعب الخضر من قلة المنافسة مع فريقه في البريميرليغ، طيلة الموسم الماضي لأسباب فنية من المدرب لوبيتيغي.

حيث شارك أيت نوري مع فريقه الموسم الماضي في 25 مباراة منها 21 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 مواجهات في كأس الرابطة الإنجليزية.

يجدر الإشارة، رشحت العديد من التقارير أيت نوري لمغادرة صفوف فريقه، وبعد هذا التغيير من الممكن أن يبقى مع فريقه.