“كابوس” غولام ينتهي بعد 6 أشهر من الإنتظار

الرياضة
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“كابوس” غولام ينتهي بعد 6 أشهر من الإنتظار
بقلم إسماعيل عشاش

تواجد الدولي الجزائري، فوزي غولام في القائمة الرسمية لـ”نابولي” التي تعثّرت أمس الأحد أمام “تورينو”، بعد 6 أشهر من الغياب.

وفضل المُدرب “ماوريتسيو ساري” ترك الظهير الأيسر على مقاعد البلاد طيلة الـ90 دقيقة، خاصة وأنه عائد بعد إصابتين خطيرتين متتالتين.

وكان مُدافع المنتخب الوطني بصدد عمل المُستحيل لأجل العودة للمُنافسة بأسرع وقت، والمُشاركة في الجولتين المُتبقيتين من “السيري آ” الإيطالية.

يُشار بأن اللاعب السابق لـ”سانت إيتيان”، مُرشح وبقوة، للرحيل عن قلعة “السان باولو” بعد افتتاح سوق التحويلات الصيفي، جوان القادم.

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