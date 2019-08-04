كاتبة أمريكية تؤلف كتابا حول التكفل بالمرأة في الجزائر

بدأت الكاتبة الصحفية الأمريكية مارفين هوي “Marvin Howe” تأليف كتاب حول المنجزات التي حققتها الجزائر في مجال التكفل بالمرأة.

واستقبلت وزيرة التضامن غنية الدالية اليوم الكاتبة الصحفية الأمريكية بطلب من هذه الأخيرة وذلك في إطار مهمة جمع المعلومات لتأليف الكتاب.

وقد استهلت الوزيرة حديثها بعرض التجربة الجزائرية في المجال الاجتماعي بصفة عامة، سيما ما تعلق بالتدابير المتخذة للتكفل بالفئات الهشة.

وتطرقت الوزيرة إلى المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية على جميع الأصعدة، من خلال شرح الإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى تمكين المرأة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وعرجت على الآفاق المستقبلية والأهداف التي ترمي الجزائر إلى تحقيقها مستقبلا.

وقد أبدت مارفين هوي إعجابها بالتجربة الجزائرية التي اعتبرتها مميزة في دول المنطقة، مؤكدة أنها ستبرز كل هذه المكاسب في الكتاب الذي ستنتهي من تأليفه قريبا.