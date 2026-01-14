كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم تشارك في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض

تواصل كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، مشاركتها في أشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 جانفي 2026، تحت شعار: «المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد».

وقد شاركت كاتبة الدولة في مراسم الافتتاح الرسمي للمؤتمر، التي أشرف عليها وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور مدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، كريم مختار، و إطارات الوزارة.

كما قامت كريمة بكير طافر، بزيارة أجنحة الدول والشركات المشاركة. واطلعت على أبرز المشاريع والتقنيات المعروضة في مجالات الاستكشاف المنجمي، والتحول الصناعي، وسلاسل القيمة المعدنية. وشاركت في عدة جلسات نقاش خصِّصت لمستقبل قطاع المعادن، والاستثمار المسؤول، وتعزيز الشراكات الدولية.

وعلى هامش هذه الفعاليات، عقدت كاتبة الدولة عدة لقاءات ثنائية، لا سيما مع وكيل وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، المكلف بالثروات المعدنية، محسن بن محمد الحضرمي. حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المناجم. وتكثيف تبادل الخبرات والمعارف. وتطوير الشراكات التقنية بما يخدم المصالح المشتركة للجزائر وسلطنة عمان.

وفي سياق متصل، شاركت وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)، ممثلة في مدير اللجنة المديرة، كريم مختار، في أعمال الاجتماع الدولي الثالث لقادة هيئات المسح الجيولوجي (IGSM). ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الخامس. وقد جمع الاجتماع قادة المسح الجيولوجي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة توفير البيانات الجيولوجية الرقمية الموثوقة وتسريع الاستكشافات المعدنية. وتم خلاله إطلاق مبادرة «جيولوجيا بلا حدود» بهدف تعزيز التعاون الدولي وإتاحة البيانات الجيولوجية لدعم الذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع التعدين.

ومن أبرز مخرجات الاجتماع: إطلاق مبادرة «جيولوجيا بلا حدود» لمعالجة غموض البيانات الجيولوجية وتوفيرها رقميا لتسريع الاكتشافات. ومناقشة تطوير المنصات الرقمية لضمان موثوقية البيانات وسهولة الوصول إليها. والتركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، واعتماد مبادرات تنفيذية تشمل إطار عمل عالمي للكفاءات. وبرنامج لتبادل المهارات، وتكثيف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاجتماع في توقيت مهم يتزامن مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. ويشهد مشاركة قياسية لقادة المسح الجيولوجي من مختلف الدول. مؤكدا دور البيانات الجيولوجية كعنصر تمكيني أساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة ودعم رؤية 2030. وقد استضافته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ضمن فعاليات المؤتمر.