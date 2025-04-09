كاتبة الدولة سلمة منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا

إلتقت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري. بنائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، ثاندي موراكا، يوم 8 أفريل 2025، ببريتوريا.

وجاء اللقاء على هامش مشاركتها، بصفتها رئيسة لجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. في أشغال الخلوة الرابعة المشتركة بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. المنعقدة يومي 7 و8 أفريل 2025 بجوهانسبورغ، جنوب إفريقيا.

كما شكّل اللقاء مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر والتحاليل حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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