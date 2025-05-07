كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة: الموقع الجيولوجي للجزائر يمنحها مكانة تنافسية واعدة على الساحة العالمية

واصلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة باكير طافر، نشاطاتها على رأس الوفد الجزائري.في إطار مشاركتها في فعاليات CIM Connect 2025 من خلال تقديم مداخلة محورية حول الآفاق الإستراتيجية لقطاع المناجم في الجزائر، بحضور كلٍّ من سعادة سفير الجزائر لدى كندا .

وقد سلّطت كاتبة الدولة، من خلال هذه المداخلة، الضّوء على القدرات المعدنية الاستثنائية التي تزخر بها الجزائر. لا سيّما في مجالات الحديد والذهب والزنك والليثيوم والمعادن النادرة والفوسفات. مشيرةً إلى الموقع الجيولوجي للجزائر الذي يمنحها مكانة تنافسية واعدة على الساحة العالمية.

كما استعرضت كريمة باكير طافر أبرز الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الدولة الجزائرية بهدف عصرنة القطاع المنجمي، وتحسين مناخ الأعمال. وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية. وشدّدت على أهمية الجهود المبذولة في مجال تكوين الكفاءات وتطوير رأس المال البشري. كدعامة أساسية لنهضة صناعية منجمية واعدة.

وقد أكّد الوفد الجزائري، من خلال هذه المشاركة، على حرص الجزائر على تعزيز التعاون الدولي، لاسيما مع كندا، وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية وكذا في مجالات نقل التكنولوجيا، الشراكة الاستثمارية، والبحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات