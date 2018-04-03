كاتبة الدولة للتجارة بإسبانيا: مناخ الإستثمار بين البلدين خلق 3700 منصب شغل

أكدت كاتبة الدولة للتجارة بإسبانيا، ماريا لويزا، أنّ مناخ الإستثمار بين الجزائر وإسبانيا، خلق حوالي 3700 منصب شغل.

وأوضحت لويزا في كلمة لها خلال ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني بقصر الأمم اليوم، أن الجزائر هي الزبون الخامس للإسبان، والمورد الثالث للإستثمار بها.

وذلك بفضل الإجراءات التحفيزية المختلفة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الأجانب.

مؤكدة، أن الشراكة التجارية الإقتصادية، بين البلدين ساهمت في خلق العديد من مناصب شغل، والذي بلغ حوالي 3700 عامل.

وقالت كاتبة الدولة للتجارة بإسبانيا، إنّ الجزائر، تعد شريك إستراتيجي مهم لإسبانيا.