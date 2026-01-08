كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم في زيارة عمل وتفقد إلى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف

قامت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، الخميس 8 جانفي 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف.

وذلك في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال على مستوى المنجم، عقب عملية التفجير الأخيرة، وبدء عمليات استخراج خام الحديد.

وجرت هذه الزيارة بحضور والي تندوف، دحو مصطفى، والرئيس المدير العام لمجمع “سونارام”، رضا بلحاج، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.

وخلال هذه الزيارة، عاينت كاتبة الدولة مختلف ورشات المشروع، واطّلعت ميدانيا على وتيرة تقدم الأشغال، لا سيما على مستوى وحدة المعالجة الأولية. كما استمعت إلى شروحات تقنية قدمها مسؤولو المشروع من الطرفين الجزائري والصيني.

وفي هذا السياق، شدّدت كريمة بكير طافر، على ضرورة الالتزام الصارم ببرنامج الإنجاز واحترام آجال التسليم المحددة، لا سيما ما يتعلق باستكمال الأشغال في الآجال المتوقعة.

كما عقدت كاتبة الدولة لقاء عمل مع مسؤولي مجمع “سونارام” وشركة “فيرال”، تم خلاله الوقوف على التحضيرات الجارية واتخاذ جملة من التدابير العملية. تحسُّبًا لإرسال أول شحنة من خام حديد غارا جبيلات إلى مركب توسيالي بوهران، بالتزامن مع تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي غارا جبيلات - تندوف – بشار.

وتندرج هذه الجهود في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى الشروع في استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات في الثلاثي الأول من 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي. بما يعزّز تثمين الموارد المنجمية الوطنية ويكرّس البعد الاستراتيجي لمشروع غارا جبيلات في دعم صناعة الحديد والصلب، وتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.