كاتب أمازيغ يعود إلى الجزائر بحفل فني الخميس

يعود مغني الطابع القناوي “كاتب أمازيغ” إلى الجزائر وإلى عشاق فنه بعد غياب دام طويلا من خلال إحياء حفل فني.

لفرقة GNAWA DIFFUSION غدا الخميس.

وقال الفنان أمازيغ في اتصال هاتفي مع قناة النّهار، بأنّه مشتاق لأرض الوطن ومحبيه الذين كانوا ينتظرونه في شهر رمضان لكنّ الظروف لم تسمح له بالقدوم.

و كشف أمازيغ عن برنامج الحفل الذي سيعرف مزيج بين الاغاني التراثية القديمة و الجديدة.

وأكد الفنان كاتب، أن غناءه لايقتصر فقط على القناوي بل يشمل العديد من الطبوع كالشعبي و الريغي.

مشيرا إلى أن تسمية فرقته لا تعود للطابع الموسيقي الذين يؤدونه و إنما جاءت لتحقيق المعنى الحقيقي لكلمة “قناوة”.

التي تحقق الإنسجام الثقافي بين الجمهور والفنان.