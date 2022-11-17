كاتب إنجليزي شهير متخصص بكرة القدم يُبدي إعجابه بصوت الآذان

أبدى الكاتب والناقد الرياضي الإنجليزي الشهير هنري ونتر، عن إعجابه بصوت الآذان، وذلك خلال حضوره حصة تدريبية للمنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة.

عشية الأمس الأربعاء، وذلك إستعدادا لمونديال قطر، والتي تصادف أذان صلاة المغرب أثناء إجراؤها.

وكتب عبر حسابه على تويتر، الكاتب الرياضي هنري ونتر، بصحيفة “التلغراف” البريطانية:”نقطة مثيرة للاهتمام، الآذان هو واحد من أجمل الأصوات”.

وأضاف مجيبا على سؤال أحد متابعيه سأله عن الهدف من التغريدة:”لأن أخي إمام والصوت مؤثر جدا”.

يجدر للإشارة، يعد الشقيق الأكبر للكاتب هنري ونتر، والمدعو تيموثي وينتر مسلما، وهو مدرس، وكاتب وباحث إسلامي.