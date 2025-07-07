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الوطني

كاتب الدولة الأمريكي يُهنئ الجزائر بعيد الاستقلال

بقلم نادية بن طاهر
كاتب الدولة الأمريكي يُهنئ الجزائر بعيد الاستقلال
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هنأ كاتب الدولة الأمريكي ماركو روبيو، الجزائر وشعبها، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال.

وكتب روبيو: “بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية أهنئ حكومة وشعب الجزائر بمناسبة العيد الوطني الـ63”.

وأكد ذات المسؤول، على الشراكة الراسخة بين البلدين، معبرا عن تطلعه إلى استمرار التعاون. لا سيما في مجالات الفرص التجارية والتبادل بين الشعوب.

وختم كاتب الدولة الأمريكي بالقول: “معًا يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلدينا”.

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